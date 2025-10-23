Die Kursverluste der SAP -Aktie nach der Quartalsbilanz des Software-Riesen haben am Donnerstag auch den Dax belastet. Dieser fiel gegen Mittag um 0,3 Prozent auf 24.074 Zähler und weitete damit die Verluste vom Vortag aus. Einen Rückfall unter die rund Marke von 24.000 Zählern konnte der Leitindex bislang vermeiden.