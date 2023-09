In Deutschland entwickelt sich die Industrie weiterhin schwach. «Offensichtlich schlägt die schwache Nachfrage mehr und mehr auf die Produktion durch», kommentierte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. In den kommenden Monaten dürfte sich die Abwärtstendenz in der Industrie seiner Meinung nach fortsetzen und mit dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte schrumpft.