Die Titel von Siemens Healthineers litten unter Zollsorgen. Verwiesen wurde auf eine Mitteilung des US-Handelsministeriums, wonach seit Anfang September höhere Abgaben auf Importe bestimmter Medizinprodukte geprüft werden. Dies setzte den gesamten Medizintechniksektor unter Druck. So sackten die Titel von Carl Zeiss Meditec um 5,3 Prozent ab. Sartorius , Qiagen , Fresenius und Fresenius Medical Care verbuchten Verluste von bis zu 2,2 Prozent.