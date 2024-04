Verunsicherungen über möglicherweise ausbleibende Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr haben am Freitag den deutschen Aktienmarkt unter Druck gebracht. Umso mehr rückt der anstehende Arbeitsmarktbericht der US-Regierung in den Fokus. Anleger hoffen, mithilfe der Daten Rückschlüsse auf den Zeitpunkt einer ersten Leitzinssenkung in der weltgrössten Volkswirtschaft ziehen zu können.