Laut den Experten von Index-Radar gab es zuletzt bei Software-Aktien deutliche Anzeichen einer technischen Übertreibung und nun etwas Entlastung, die den SAP -Titeln eine weitere Erholung von ihrem jüngsten Tief seit Anfang 2024 ermöglichte. Eine «belastbare Trendwende» bei den zuvor stark verkauften Branchenwerten sei dies aber nicht. Der am Freitag deutlich erholte US-Tech-Index Nasdaq 100 steuert zu Wochenbeginn gleich wieder auf einen schwächeren Start zu.