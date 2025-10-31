Nach einer zähen Woche tut sich der Dax auch am Freitag schwer. Positive Impulse von Überseemärkten, wo das KI-Fieber die Kurse steigen lässt, kommen im deutschen Leitindex nicht an. Er sank zeitweise unter die runde Marke von 24.000 Punkten und stand gegen Mittag mit minus 0,47 Prozent knapp darüber bei 24.005 Punkten. Vor dem Wochenende ist die Agenda nach dem prall gefüllten Terminkalender am Vortag übersichtlich.