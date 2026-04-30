Grund für die Dax-Erholung war, dass die Ölpreise von ihrem Mehrjahreshoch deutlich zurückkamen. Nachdem US-Präsident Donald Trump einen iranischen Vorschlag, zunächst die Seeblockade zu lockern und Gespräche über ein Abkommen zum Atomprogramm später zu führen, abgelehnt hatte, stieg Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni am Morgen bis auf 126,41 US-Dollar. Danach bröckelte der Preis aber stetig ab und lag zuletzt bei rund 114 Dollar.