Unter den Einzelwerten sorgten vor allem Analystenkommentare für Bewegung. So blickt der Experte Charlie Bentley vom Analysehaus Jefferies bei Symrise vorsichtig auf das wichtige Geschäft rund um Heimtiernahrung, das in der Vergangenheit das im Vergleich zu den Wettbewerbern überdurchschnittliche Wachstum aus eigener Kraft angetrieben habe. Hier aber drohten sich wichtige Trends abzuschwächen. Für die Papiere des Herstellers von Duftstoffen und Aromen ging es am Dax-Ende um gut drei Prozent abwärts.