Bayer profitierte am Freitag zuletzt noch mit einem Kursplus von 0,4 Prozent von einer Hochstufung. Mit 29,89 Euro erreichten die Aktien zeitweise ein Hoch seit Mitte Mai. Analyst Sachin Jain von der Bank of America lobte die Fortschritte mit Blick auf die Glyphosat-Klagen in den USA. Er empfiehlt die Titel nun mit «Neutral» und erhöhte das Kursziel auf 31 Euro. Schon am Donnerstag hatte ein «Handelsblatt»-Artikel zu diesem Thema dem Agrarchemie- und Pharmakonzern geholfen, obwohl er inhaltlich wenig Neues bot.