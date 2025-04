Die Deutsche-Bank-Tochter DWS gab nach einem freundlichen Start zuletzt um 0,8 Prozent nach. Analysten reagierten insgesamt enttäuscht und sahen in den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen eine «geringe Qualität». Am Index-Ende gaben die Papiere der Lufthansa um 2,7 Prozent nach. Trotz deutlich höherer Einnahmen startete die Fluggesellschaft mit tiefroten Zahlen in das Jahr 2025, denn der US-Handelskonflikt verunsichert.