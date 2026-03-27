Wieder deutlich anziehende Ölpreise haben den Dax am Freitag erneut unter Druck gebracht. Die Verlängerung des US-Ultimatums für den Iran zur Freigabe der Strasse von Hormus um weitere zehn Tage mindere die Risiken nicht, und das sei an den Märkten spürbar, sagte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Es fühle sich eher so an, «als wenn ein Händler eine Verlustposition in die Zukunft verschiebt». Die Weigerung des Ölpreises, auf einem tieferen Niveau zu verharren, signalisiere nach wie vor die «Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen».