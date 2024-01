Der deutsche Aktienmarkt ist auch am Mittwoch im Rückwärtsgang geblieben. Der Leitindex Dax gab am Mittag 1,08 Prozent nach bei 16 392,11 Punkten. Im frühen Handel war er auf den tiefsten Stand seit Dezember gefallen. Die Stimmung bei den Anlegern bleibt angeschlagen, vor allem gedämpfte Hoffnungen auf schon baldige Leitzinssenkungen in den USA hatten bereits am Vortag auf die Kauflaune gedrückt.

17.01.2024 11:59