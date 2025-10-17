Entspannungssignale von den US-Börsen haben die Talfahrt des Dax am Freitag etwas abgebremst. Nach einem Absacken des Dax unter 23.700 Punkte kurz nach dem Handelsstart erholte sich der deutsche Leitindex bis zum Nachmittag etwas. Zuletzt gab er 1,5 Prozent auf 23.920 Zähler nach. Der MDax mit den mittelgrossen Unternehmen büsste 1,6 Prozent auf 29.549 Punkte ein. Europaweit sah es ähnlich aus. In den USA steuert die Wall Street auf einen leicht freundlichen Auftakt zu und auch die Nasdaq-Börse dürfte sich nach moderaten Verlusten am Vortag stabilisieren.