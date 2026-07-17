Tiefrote Vorgaben aus der internationalen Tech-Branche haben am Freitag auch den Dax in Mitleidenschaft gezogen. Gegen Mittag ging es für den deutschen Leitindex um 0,86 Prozent auf 24.702 Punkte nach unten. Damit zeichnet sich ein Wochenverlust von 1,5 Prozent ab. Seit dem Rekordhoch von 25.900 Punkten Anfang vergangener Woche hat der Dax inzwischen 4,6 Prozent eingebüsst.