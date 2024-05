Auch wenn von Powell auf die ungewisse Entwicklung der US-Inflation hingewiesen wurde, geht die UBS in ihrem Basisszenario weiterhin davon aus, dass sich neben der Inflation auch das Wirtschaftswachstum abkühlen wird. «Zinssenkungen werden eher verzögert als aufgehoben», hiess es am Donnerstag in einem Kommentar der Schweizer Bank. In dieser Gemengelage gehen die Experten weiter davon aus, dass die Fed im September mit der Senkung der Zinsen beginnen kann.