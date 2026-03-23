Dass der Iran Verhandlungen mit den USA dementierte, bremste die Euphorie am Markt allerdings etwas: Nach einem Kurssprung von fast 3,6 Prozent behauptete der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag ein Plus von 1,64 Prozent auf 22.747 Punkte. Bis zum Mittag hatte er noch eine weitere Talfahrt hingelegt. Die Schwankungsbreite von fast 6 Prozent im Handelsverlauf ist die grösste seit dem Zwischentief vom 7. April 2025 im Zuge von Trumps Zoll-Schock. Seit Beginn des Iran-Kriegs hat der Dax bis zu gut 13,5 Prozent eingebüsst. Vor knapp einem Jahr waren es sogar bis zu 18 Prozent, bevor Trump mit seiner Zollpolitik zurückruderte und eine Kurswende einsetzte.