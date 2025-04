Unter Druck gerieten am Donnerstag so ziemlich alle Branchen. Schwer traf es zunächst Papiere von Autobauern und Chemiewerte, die jedoch anschliessend sich wieder etwas berappelten. Pharma-Aktien legten teilweise zu, weil Zölle für diese Branche vorübergehend nicht gelten sollen, wie es am Markt hiess.