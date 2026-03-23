Der Dax hat am Montag nach Aussagen von Donald Trump eine spektakuläre Kehrtwende hingelegt. US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, in den nächsten fünf Tagen keine Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur zu fliegen. Dies sei das Ergebnis «sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten» in den vergangenen beiden Tagen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social in Versalien. Der Dax sprang daraufhin gegen Mittag um 2,64 Prozent auf 22.972 Punkte nach oben.