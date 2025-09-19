Am zweiten Tag nach der Abspaltung zogen die Kurse des künftig reinen Reifenherstellers Continental und des Autozulieferers Aumovio um 3,0 beziehungsweise 3,1 Prozent an. Mehrere Analysten äusserten sich positiv zu Aumovio, Kaufempfehlungen gab es von der Deutschen Bank und der UBS. Conti will sich auch noch von der Kunststofftechniksparte Contitech trennen. Bereits 2021 hatten die Hannoveraner die Antriebssparte Vitesco abgespalten, die mittlerweile im Schaeffler-Konzern aufgegangen ist.