Unter den Einzelwerten stachen am deutschen Aktienmarkt die Papiere von Adidas an der Dax-Spitze mit plus 7,9 Prozent und Continental am Dax-Ende mit minus 5,3 Prozent hervor. Der Sportartikelhersteller wurde nach einem überraschend guten Start ins Jahr optimistischer für 2024. Analysten lobten die zunehmende Geschäftsdynamik. Einige hoben bereits ihre Gewinnschätzungen an und damit auch das Kursziel der Aktie, so etwa die Experten von JPMorgan und der UBS.