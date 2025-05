Wie aus einer gemeinsamen Erklärung hervorgeht, haben die beiden weltgrössten Volkswirtschaften beschlossen, ihre Zölle gegenseitig für 90 Tage zu senken. Vor den Gesprächen in Genf waren die Erwartungen an den Ausgang des Treffens zwischen den USA und China zwar hoch gewesen, doch eine Senkung der Zölle hatten selbst viele Experten nicht erwartet. Unter den zuvor verhängten Zöllen war ein Handel zwischen beiden Ländern faktisch nicht mehr möglich, was sich auch auf die Weltwirtschaft ausgewirkt hatte.