Der deutsche Leitindex gewann zuletzt 0,51 Prozent auf 24.083 Punkte. Schwung für eine Weihnachtsrally will aber nicht wirklich aufkommen. Im Tagesverlauf hatte sich der Dax mit der Rückkehr über die runde 24.000-Zähler-Marke zunächst schwergetan, unter die er am Vortag erstmals seit Anfang vergangener Woche wieder gerutscht war.