Nach einem Tag Pause hat der Dax am Mittwoch an die jüngste Rekordjagd angeknüpft. Der deutsche Leitindex erklomm die fünfte Höchstmarke in sechs Handelstagen. Die Börsen profitieren von Infrastrukturplänen der Trump-Regierung, die viel Geld verschlingen dürften. Am frühen Nachmittag ging es mit dem Dax um 1,3 Prozent auf 21.315 Punkte nach oben. Damit steht für das noch junge Aktienjahr 2025 bereits ein Gewinn von sieben Prozent zu Buche.