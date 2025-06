Immobilienwerte berappelten sich wieder etwas. Am Vortag war der Sektor während der Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im Anschluss an die Leitzinssenkung deutlich abgerutscht, nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde ein Ende des Zinssenkungszyklus in Aussicht gestellt hatte. Vonovia im legten am Freitagnachmittag im Dax allerdings nur noch moderat zu./ajx/he