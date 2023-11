Der MDax gab am Freitag deutlich stärker um 2,11 Prozent auf 25 275,34 Zähler nach, er war aber in den vergangenen Tagen im Vergleich zum Dax auch deutlicher gestiegen. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es am Nachmittag um 0,6 Prozent bergab. An den Börsen in New York zeichnete sich nach der Vortagsschwäche allerdings eine moderate Erholung ab.