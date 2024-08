Weniger stark als erwartet gestiegene Verbraucherpreise in den USA haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch Unterstützung verliehen. Der Dax stieg am frühen Nachmittag um 0,4 Prozent auf 17.890 Punkte. Damit steuert der Leitindex auf den siebten Börsentag in Folge mit Gewinnen zu, auch wenn die zuletzt überschaubar blieben.