An die Spitze des Dax setzten sich Zalando mit plus 13 Prozent. Ursache der Gewinne waren die Quartalszahlen des Konkurrenten About You . Der Online-Modehändler hat das erste Geschäftsquartal dank Sparmassnahmen überraschend mit einem operativen Gewinn abgeschlossen. Aktien von About You schossen um über 36 Prozent nach oben. Sie hatten allerdings seit dem Börsengang vor zwei Jahren rund 80 Prozent eingebüsst.