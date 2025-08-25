Die Aktien der Lufthansa stiegen nach einem Pressebericht über einen geplanten Konzernumbau auf den höchsten Stand seit Dezember 2023. Zuletzt notierten die Papiere 0,8 Prozent im Plus und bauten damit ihre Gewinnserie im laufenden Jahr auf rund 35 Prozent aus. Seit ihrem Zwischentief im April haben sich die Titel der Fluggesellschaft sogar um mehr als die Hälfte verteuert. Dem «Handelsblatt» zufolge sollen die einzelnen Gesellschaften Lufthansa Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines ab 2026 zentrale Aufgaben wie die Steuerung des Angebots, des Netzes und des Vertriebs an den Konzern abgeben. Ziele seien zufriedenere Passagiere und mehr Profitabilität im Premium-Bereich.