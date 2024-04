Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den mutmasslichen Angriff Israels auf den Iran recht gut weggesteckt. Der Leitindex Dax war im frühen Handel am Freitag noch um mehr als ein Prozent abgesackt, erholte sich aber im Handelsverlauf etwas. Am Mittag stand das Börsenbarometer noch 0,63 Prozent im Minus bei 17 725,53 Punkte. Damit steuert der Dax aber gleichwohl auf seinen dritten Wochenverlust in Folge zu.