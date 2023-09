Unter den weiteren Einzelwerten trieb Analystenlob der US-Investmentbank Bank of America die Aktien von CTS Eventim an. Die Expertin Daria Nasledysheva sieht die jüngsten Kursverluste als gute Einstiegschance. Live-Musik sei, wie die Geschichte zeige, selbst in Zeiten der Not einer der Bereiche, in dem kaum gespart werde. Dies könnte sich positiv bemerkbar machen, wenn sich das globale makroökonomische Umfeld verschlechtere. Die Papiere des Ticketvermarkters stiegen um gut vier Prozent und waren damit der grösste Gewinner im MDax.