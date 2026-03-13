Gegen Mittag wurde das Minus aber immerhin etwas kleiner. Zuletzt gab der Dax um ein halbes Prozent auf 23.479 Punkte nach. Auf Wochensicht bahnt sich so für den deutschen Leitindex ein ähnlich hohes Minus an - vor allem vom düsteren Montag bedingt, an dem der Dax mit 22.927 Punkten auf ein Tief seit Mai abgesackt war. Der MDax fiel am Freitag um zuletzt 1,1 Prozent auf 28.932 Zähler, während der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 0,3 Prozent einbüsste.