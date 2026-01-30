Die Aktien von Adidas schnellten an der Dax-Spitze um 5,8 Prozent hoch. Dies dürfte vor allem dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm geschuldet sein. Der Sportartikelkonzern will ab Anfang Februar für bis zu eine Milliarde Euro eigene Anteilscheine erwerben. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Adidas so viel Umsatz wie nie zuvor. Mit der Margenentwicklung im hätten die Herzogenauracher die Erwartungen übertroffen, hiess es aus dem Handel.