Thyssenkrupp legten nach Geschäftszahlen um 10 Prozent zu. Ein Händler lobte den freien Barmittelfluss im abgelaufenen Quartal, merkte aber an, dass dieser im neuen Geschäftsjahr 2024/25 deutlich negativ sein dürfte. So haben in der Sparte Marine Systems Kunden ihre Rechnungen früher gezahlt als erwartet, dies hat den Mittelzufluss zuletzt begünstigt. Letztlich ist das starke Kursplus auch nichts anderes als eine Fortsetzung des Versuchs einer Bodenbildung. Seit Jahresanfang haben Thyssenkrupp gut 40 Prozent verloren.