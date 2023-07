Der Dax hat am Mittwoch die jüngste Erholung fortgesetzt. Nach Verlusten in den ersten vier Börsentagen im Juli geht es nun bereits den vierten Tag in Folge wieder aufwärts. Allerdings könnten die Karten am frühen Nachmittag neu gemischt werden. Dann werden in den USA die Verbraucherpreise für Juni veröffentlicht. Der Dax legte gegen Mittag um 0,8 Prozent auf 15 920 Punkte zu, womit die 16 000er Marke wieder in unmittelbare Reichweite rückt.

12.07.2023 11:49