Im Blick steht am Nachmittag der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, sieht in ihm «so etwas wie die letzte Hürde auf dem Weg zur Zinspause» der US-Notenbank Fed. An den Börsen rechne man mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt. «Und diese Abkühlung ist genau das, was die Fed als Ergebnis ihrer strafferen Geldpolitik sehen möchte.»