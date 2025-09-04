Einzelwerte bewegten vor allem Umstufungen durch Banken. Heidelberg Materials als Dax-Spitzenwert gewann 2,6 Prozent und profitierte davon, dass die US-Bank Goldman Sachs die Aktie in ihre Bewertung aufnahm und zum Kauf empfiehlt. RWE mit plus 2,2 Prozent wurde davon angetrieben, dass Bernstein Research auf die Disziplin des Energieversorger bei der Barmittelverwendung setzt. Aktienrückkäufe seien eine attraktive Option, sollten sich anderweitig nicht die richtigen Chancen ergeben, hiess es. Zudem verbessere sich die Lage der Branche und für RWE gebe es in Form vom Auktionen etwa für neue Kraftwerke zusätzliche kurzfristige Kurstreiber.