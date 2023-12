Mit einem Aufschlag von 1,2 Prozent quittierten die Anleger Verkaufspläne bei Klöckner & Co . Der Stahlhändler will sich von Teilen seines Vertriebsgeschäfts in Europa trennen. Das Unternehmen kündigte die Veräusserung von vier Landesgesellschaften nach Spanien an, die zuletzt operative Verluste geschrieben hatten. Die Transaktion soll voraussichtlich ab dem Geschäftsjahr 2024 einen deutlich positiven Einfluss auf bereinigte Betriebsergebnis haben.