An diesem Montag gibt es weitere Änderungen bei MDax und SDax . So sind Evotec und Auto1 in den Index der mittelgrossen Börsenwerte zurückgekehrt. Im Gegenzug sind Befesa und Stabilus in den Nebenwerteindex abgestiegen. Zudem wurden Nexus , Springer Nature sowie Formycon in den SDax aufgenommen. Sie ersetzten Adtran Holdings, Takkt und Thyssenkrupp Nucera ./edh/mis