Anteilscheine von Friedrich Vorwerk erreichten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch. In der Spitze ging es mit dem Kurs um knapp 9 Prozent auf fast 110 Euro nach oben. Der Hersteller von Energieinfrastruktur hatte am Vortag zum zweiten Mal in diesem Jahr die Geschäftsziele erhöht./bek/stk