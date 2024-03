Im Dax waren die Papiere von Symrise weit vorn. Die Aktien des Duftstoffe- und Aromenherstellers knüpften mit 1,4 Prozent Aufschlag an ihren zuletzt guten Lauf an. Symrise hatte in dieser Woche mit Jahreszahlen und seinem Ausblick für das laufende Jahr überzeugt. Auch die Ziele von Daimler Truck waren in der vergangenen Woche gut am Markt angekommen, seitdem notiert das Papier wieder deutlich über 40 Euro. Zu Wochenschluss ging es um 1,5 Prozent nach oben.