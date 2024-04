Die Inflation ist der wesentliche Einflussfaktor für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die Fed waren zuletzt geschwunden, was den Rekordlauf der Aktienbörsen gebremst hatte. Zieht die Teuerung an, könnten die Aktienkurse unter Druck geraten. Anleger liessen sich von diesem Szenario am Mittwoch bislang nicht beeindrucken.