Die Zinsperspektive in der Eurozone half am Dienstag wieder den Aktien aus dem Immobiliensektor, die nach einem kleineren Rückschlag in den vergangenen Tagen ihre Erholung fortsetzten. Die Titel von Vonovia setzten sich mit einem Plus von 3,7 Prozent an die Dax-Spitze, konnten dabei ihr jüngstes Zwischenhoch aber zunächst noch nicht erreichen.