Ebenfalls zu den grössten Verlierern zählten Immobilienaktien . Vonovia etwa verloren über 5 Prozent. Auf die Ankündigung der US-Zollflut am vergangenen Mittwoch hatte die Branche zunächst noch positiv reagiert, weil die erste Reaktion am Anleihemarkt günstig ausfiel. Die Anleihenkurse stiegen und im Gegenzug sanken die Zinsen, was gut ist für die kreditsensiblen Immobilienwerte. Inzwischen ist dieser Effekt jedoch verpufft. Für Verunsicherung am Anleihemarkt sorgt aktuell, dass der Status von US-Staatsanleihen als Zufluchtsort für Investoren auf der Suche nach einem «sicheren Hafen» immer mehr Risse bekommt. Denn Trumps Zollpaket kostet Vertrauen und schürt Inflationssorgen./ajx/mis