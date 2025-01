Die Hoffnung auf nicht so hohe Importzölle der USA wie befürchtet und Milliardeninvestitionen in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) haben dem Dax einen starken Wochenauftakt beschert. Am Montag liess der Leitindex die 20.000er Marke hinter sich und stieg auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Am frühen Nachmittag betrug der Aufschlag ein Prozent auf 20.108 Zähler.