Vor der Veröffentlichung zahlreicher Quartalsberichte in dieser Woche haben die Anleger am Montag ihr Pulver erst einmal trocken gehalten. Der Dax sank gegen Mittag um 0,58 Prozent auf 19.543,70 Punkte und entfernte sich etwas von seinem am vergangenen Donnerstag markierten Rekordhoch bei rund 19.675 Punkten. Damit rückt auch die runde Marke von 20.000 Punkten wieder etwas weiter weg.