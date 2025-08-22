Powells Rede beim jährlichen Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming steht um 16.00 Uhr auf dem Programm. Der Fed-Chef dürfte die Tür für Zinssenkungen öffnen, gleichzeitig aber auf die Datenabhängigkeit verweisen, hiess es bei Index Radar mit Blick auf die Hoffnungen der Anleger. Die Arbeitsmarktdaten und die Inflationszahlen Anfang September bildeten dafür die nächste Entscheidungsgrundlage, so die Experten. Das Enttäuschungspotenzial sei inzwischen geringer. «Noch vor wenigen Tagen lag die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September bei über 90 Prozent, aktuell nur noch bei rund 70 Prozent.»