Der Dax stieg am Dienstagmittag um 0,4 Prozent auf 24.437 Punkte und steuert damit für den Monat Dezember auf ein Plus von 2,5 Prozent zu. Mit einem Anstieg von fast 23 Prozent ist 2025 das beste Dax-Jahr seit 2019. Das wichtigste deutsche Kursbarometer schneidet damit im laufenden Jahr deutlich besser ab als der EuroStoxx und auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial .