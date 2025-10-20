Der Nikkei 225 ist am Montag auf ein Rekordhoch geklettert. Zuletzt lag der japanische Leitindex 2,8 Prozent im Plus bei 48.934 Punkten. Als Kursstütze erwies sich die wohl unmittelbar bevorstehende neue Regierungskoalition. Die langjährige Regierungspartei LDP unter ihrer neuen Vorsitzenden Sanae Takaichi sowie die Japan Innovation Party (Ishin) haben laut dem Ishin-Mitvorsitzenden Hirofumi Yoshimura weitgehend eine Einigung erzielt.