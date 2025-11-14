Der technologielastige Nasdaq 100 Index erreichte mit einem Abschlag von 0,92 Prozent auf 24.764 Punkte den tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Während der Dow noch auf ein fast ausgeglichenes Wochenergebnis zusteuert, hat der Nasdaq-Index in dieser Woche bislang etwas mehr als ein Prozent verloren. Damit droht ihm die zweite Minuswoche in Folge./tih/he