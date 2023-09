Am Tag vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed gehen die Anleger in New York auf Nummer sicher. Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete am Dienstag seine Anfangsverluste aus. Eine Stunde nach Handelsbeginn stand er 0,56 Prozent im Minus bei 34 430,65 Punkten. Der marktbreite S&P 500 vergrösserte bei 4430,46 Punkten seinen Abschlag auf 0,52 Prozent, und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,75 Prozent auf 15 110,43 Zähler bergab. Durchwachsene Daten aus der Baubranche gaben den US-Börsen, die lethargisch in die Woche gestartet waren, keine Impulse.

19.09.2023 16:46